Un esercito europeo con capacità nucleare è stato discusso come risposta alle crescenti minacce globali. I governi stanno valutando l’eventualità di dotarsi di armi nucleari condivise, in risposta alle tensioni internazionali e alle crisi energetiche. La proposta prevede un rafforzamento delle forze militari comuni e l’adozione di strategie di deterrenza. La questione è al centro di un acceso dibattito politico, con opinioni contrastanti sulla possibilità di sviluppare un’arma nucleare condivisa nell’Unione.

Incalzati – come siamo – dagli eventi (tra guerre, crisi energetica, trasformazioni tecnologiche, sfide geopolitiche, debolezza di una leadership europea) spesso ci sfugge la portata della sfida in atto, a livello globale e rispetto alle singole realtà nazionali dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea. L’incertezza pare regnare sovrana, con il vecchio continente che, mai come oggi, paga le contraddizioni del processo d’integrazione e soprattutto la chiara identificazione di un proprio ruolo internazionale. In questo contesto – segnato oggettivamente da una sorta di disillusione di massa – paradossale è considerare le diverse economie europee sull’orlo del baratro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Esercito europeo e nucleare: ecco perché non possiamo più nasconderci

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