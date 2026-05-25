Esercito europeo e nucleare | ecco perché non possiamo più nasconderci

Da secoloditalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un esercito europeo con capacità nucleare è stato discusso come risposta alle crescenti minacce globali. I governi stanno valutando l’eventualità di dotarsi di armi nucleari condivise, in risposta alle tensioni internazionali e alle crisi energetiche. La proposta prevede un rafforzamento delle forze militari comuni e l’adozione di strategie di deterrenza. La questione è al centro di un acceso dibattito politico, con opinioni contrastanti sulla possibilità di sviluppare un’arma nucleare condivisa nell’Unione.

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Incalzati – come siamo – dagli eventi (tra guerre, crisi energetica, trasformazioni tecnologiche, sfide geopolitiche, debolezza di una leadership europea) spesso ci sfugge la portata della sfida in atto, a livello globale e rispetto alle singole realtà nazionali dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea. L’incertezza pare regnare sovrana, con   il vecchio continente che, mai come oggi, paga   le contraddizioni del processo d’integrazione e soprattutto la chiara identificazione di un   proprio ruolo internazionale. In questo contesto –   segnato oggettivamente da una sorta di disillusione di massa –   paradossale è considerare   le   diverse economie europee sull’orlo del baratro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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