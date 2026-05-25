Il Partito Democratico ha evidenziato problemi di liquidità del Comune legati ai ritardi nell’esecuzione e nella rendicontazione dei progetti finanziati con il Pnrr. Secondo il partito, i conti pubblici sono in difficoltà e i risultati ottenuti finora non risultano soddisfacenti. Le tensioni di cassa sono state oggetto di critiche, sottolineando una gestione che, secondo l’opposizione, presenta criticità evidenti. La questione viene sollevata come parte di un intervento politico più ampio sulla capacità amministrativa dell’ente.

Le " tensioni di cassa " del Comune finiscono al centro dell’affondo politico del Partito Democratico. Nel mirino dei dem ci sono i numeri contenuti nell’ultima verifica trimestrale degli equilibri finanziari effettuata dai Revisori dei Conti e, soprattutto, la gestione delle opere legate al PNRR. Una partita che, tra anticipazioni di liquidità e rendicontazioni ancora da completare, sta diventando uno dei dossier più delicati per l’amministrazione comunale. Il documento diffuso dal gruppo consiliare del PD parte da un dato: "I conti del Comune - si legge nel documento - sono in forte sofferenza per ritardi nell’esecuzione e rendicontazione delle opere PNRR". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esecuzione e rendicontazione Pnrr. Pd: "Conti in sofferenza per i ritardi. I risultati non sono rassicuranti"

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