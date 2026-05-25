Tulsi Gabbard si è dimessa dalla direzione dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti. La decisione arriva dopo essere stata esclusa dai dossier relativi all’Iran e al Venezuela. Gabbard, ex deputata democratica convertita al movimento Maga, ha mantenuto un percorso divergente rispetto alla linea dell’amministrazione Trump. La sua uscita si inserisce in un contesto di rapporti complessi tra la politica interna e le decisioni di sicurezza nazionale.

La traiettoria di Tulsi Gabbard, ex deputata dem convertitasi al credo Maga più complottista, come direttore dell’Intelligence nazionale degli Stati Uniti si chiude come era iniziata: in modo disallineato rispetto al centro di gravità dell’amministrazione Trump. Le dimissioni annunciate venerdì, motivate ufficialmente dal peggioramento delle condizioni di salute del marito, arrivano dopo mesi in cui il suo ruolo era già stato progressivamente svuotato di rilevanza politica. L’amministrazione perde così un altro pezzo, dopo gli addi della segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem, paladina dell’anti-immigrazione Ice, e Pam Bondi, la ministra della Giustizia (e già avvocata personale del presidente), accusata di aver gestito malamente il caso Epstein. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Esclusa dai dossier Iran e Venezuela, Gabbard lascia la guida dell’intelligence Usa

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Usa, si dimette la direttrice dell’Intelligence Tulsi Gabbard. Nei mesi scorsi aveva smentito Trump sul programma nucleare dell’IranLa direttrice dell’Intelligence americana ha presentato le sue dimissioni al presidente.

Tulsi Gabbard, la direttrice dell’intelligence Usa si è dimessaLa direttrice dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti avrebbe presentato le sue dimissioni, secondo quanto riportato da fonti ufficiali.

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