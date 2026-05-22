La direttrice dell’Intelligence americana ha presentato le sue dimissioni al presidente. Nei mesi scorsi aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche smentendo un ex presidente riguardo al programma nucleare dell’Iran. La sua uscita dal ruolo arriva dopo un periodo di attività nel settore dell’intelligence, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione. La notizia si aggiunge a una serie di cambiamenti nella leadership dei servizi di sicurezza statunitensi.

La direttrice dell’Intelligence americana Tulsi Gabbard ha formalizzato le sue dimissioni al presidente Donald Trump. Lo ha scritto il sito di Fox News, che ha ottenuto in esclusiva la lettera, nella quale Gabbard afferma di essere “profondamente grata per la fiducia che mi avete accordato e per l’opportunità di guidare l’ufficio nell’ultimo anno e mezzo”. La motivazione riferita dalla numero uno degli 007 è la necessità di assistere il marito nella battaglia contro “una forma estremamente rara di cancro alle ossa. Devo allontanarmi dalla vita pubblica per stargli accanto e sostenerlo pienamente in questa battaglia”, ha dichiarato. La donna ha informato il presidente Trump durante un incontro nello Studio Ovale avvenuto oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Usa, si dimette la direttrice dell’Intelligence Tulsi Gabbard. Nei mesi scorsi aveva smentito Trump sul programma nucleare dell’Iran

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No Imminent Threat Top Tulsi Gabbard Aide Resigns Over Iran War

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