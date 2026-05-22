Tulsi Gabbard la direttrice dell’intelligence Usa si è dimessa

La direttrice dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti avrebbe presentato le sue dimissioni, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. La notizia riguarda una figura di alto livello nel settore della sicurezza e delle agenzie di intelligence del paese. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle ragioni della decisione o sui passaggi successivi. La sua uscita si inserisce in un contesto di cambiamenti interni all’amministrazione, senza ulteriori specifiche pubblicamente disponibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tulsi Gabbard, direttrice dell’Intelligence Nazionale americana, avrebbe formalizzato le sue dimissioni. Lo riporta Fox News. La motivazione – secondo quanto appreso dalla testata – sarebbe quella che Gabbard intende sostenere il marito nella sua battaglia contro “una forma estremamente rara di cancro alle ossa”. Gabbard – riporta Fox – avrebbe informato il presidente Trump durante un incontro nello Studio Ovale avvenuto oggi. Il suo ultimo giorno di lavoro dovrebbe essere il 30 giugno. Fox ha ottenuto in esclusiva la lettera di dimissioni formali nella quale Gabbard afferma di essere “profondamente grata per la fiducia accordatami e per l’opportunità di guidare l’ufficio dell’Intelligence Nazionale nell’ultimo anno e mezzo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tulsi Gabbard, la direttrice dell’intelligence Usa si è dimessa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tulsi Gabbard, top U.S. intelligence officials testifies on Iran war Sullo stesso argomento La direttrice dell’intelligence Gabbard contraddice Trump sul nucleare iraniano“In seguito all’operazione “midnight hammer” (condotta dagli Stati Uniti nel giugno 2025 contro i siti nucleari iraniani, ndr), il programma iraniano... Stati Uniti, si dimette il capo degli 007 Tulsi GabbardArticolo in aggiornamento La direttrice dell'Intelligence nazionale Tulsi Gabbard ha annunciato le proprie dimissioni dall'amministrazione del... Tulsi Gabbard annuncia le dimissioni da direttrice della National Intelligence statunitense. Alla base della decisione, la diagnosi di cancro alle ossa del marito x.com Affermano i whistleblower: la CIA ha fatto irruzione illegalmente e ha preso i documenti su JFK e MKUltra dall'ufficio della Direttrice dell'Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard. reddit Fox, ' si dimette capo 007 Usa Tulsi Gabbard'(ANSA) - NEW YORK, 22 MAG - La direttrice della National Intelligence americana Tulsi Gabbard si dimette. Lo riporta Fox. Gabbard si dimette per sostenere il marito nella sua battaglia contro una for ... corrieredellosport.it Usa, si dimette la direttrice dell'intelligence nazionale Tulsi GabbardTulsi Gabbard si dimette dal suo incarico di direttrice dell'intelligence nazionale statunitense. A comunicarlo è Fox News Digital che riferisce di aver ricevuto in esclusiva la lettera formale di dim ... tg24.sky.it