Il tempo delle incomprensioni deve finire | l’appello di Gentile a Lillo Sodano per blindare parte del Centrodestra
Nel dibattito politico di Agrigento, le tensioni tra i componenti della coalizione si fanno più evidenti mentre si avvicina la scadenza per la presentazione delle liste elettorali, prevista per mercoledì a mezzogiorno. Dopo le dichiarazioni di un esponente locale, Luigi Gentile ha rivolto un appello ai suoi alleati affinché si concentrino su un percorso di collaborazione e responsabilità, evitando incomprensioni e divisioni.
Il dibattito politico agrigentino torna a infuocarsi. All'indomani delle dichiarazioni di Nino Germanà e a poche ore dal gong per presentare le liste elettorali che è fissato per mezzogiorno di mercoledì, Luigi Gentile richiama la coalizione a una prospettiva di concretezza e responsabilità.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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