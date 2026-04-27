Il tempo delle incomprensioni deve finire | l’appello di Gentile a Lillo Sodano per blindare parte del Centrodestra

Nel dibattito politico di Agrigento, le tensioni tra i componenti della coalizione si fanno più evidenti mentre si avvicina la scadenza per la presentazione delle liste elettorali, prevista per mercoledì a mezzogiorno. Dopo le dichiarazioni di un esponente locale, Luigi Gentile ha rivolto un appello ai suoi alleati affinché si concentrino su un percorso di collaborazione e responsabilità, evitando incomprensioni e divisioni.