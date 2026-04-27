Il tempo delle incomprensioni deve finire | l’appello di Gentile a Sodano per blindare parte del Centrodestra

Il dibattito politico nella città si riaccende con le dichiarazioni di alcuni esponenti e la scadenza imminente per la presentazione delle liste elettorali, prevista per mercoledì a mezzogiorno. In questo clima, un esponente ha rivolto un appello ai membri della coalizione affinché si concentrino su azioni concrete e si evitino fraintendimenti. La discussione riguarda principalmente le alleanze nel Centrodestra e la necessità di rafforzare l’unità in vista delle prossime elezioni.