Errato conferimento dei rifiuti quattro sanzioni a Francavilla al Mare mentre proseguono i controlli
Lunedì 25 maggio, in viale Alcione a Francavilla al Mare, sono stati effettuati controlli da parte della polizia locale e degli operatori di Rieco. Durante l'intervento sono state emesse quattro sanzioni per errato conferimento dei rifiuti. Le verifiche sono state svolte per contrastare l’abbandono e il conferimento non corretto dei rifiuti nella zona. I controlli proseguono per monitorare la situazione.
Quattro sanzioni per errato conferimento dei rifiuti: è l'esito dei controlli effettuati nella mattinata di lunedì 25 maggio, dalla polizia locale e dagli operatori Rieco, in viale Alcione, a Francavilla al Mare, per contrastare l’abbandono e l’errato conferimento dei rifiuti.La sindaca Luisa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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