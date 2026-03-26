Via Roma | conferimento errato dei cartoni da parte di alcuni gestori nei guai i responsabili

Nella zona di via Roma, sono stati effettuati controlli da parte di Salerno Pulita e della Polizia Municipale, su richiesta della Struttura Commissariale. Durante le verifiche, sono stati riscontrati conferimenti errati di cartoni da parte di alcuni gestori. Le autorità hanno identificato i responsabili di queste infrazioni e stanno adottando le misure previste dalla legge.

Via Roma al setaccio: Salerno Pulita, infatti, con la Polizia Municipale, ha eseguito dei controlli sul conferimento dei cartoni in via Roma, su sollecitazione della Struttura Commissariale. Obiettivo del monitoraggio, è stato verificare il rispetto degli orari da parte di alcune attività commerciali. L’azione congiunta ha permesso di accertare diverse irregolarità e di sanzionare i trasgressori. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Via Roma: conferimento errato dei cartoni da parte di alcuni gestori, nei guai i responsabili Articoli correlati Leggi anche: Inciviltà ed errato conferimento dei rifiuti, 2.800 euro per alcune pulizie straordinarie "200 euro per un rapporto sessuale completo": nei guai i gestori del night clubIl locale è chiuso ormai dal novembre del 2022, ma il processo è tuttora in corso: sul banco degli imputati ci sono l'ex proprietario, l'ex direttore...