A Torre Annunziata sono stati intensificati i controlli sulla raccolta differenziata del multimateriale. Durante le verifiche sono state riscontrate alcune irregolarità nel conferimento dei rifiuti, portando all’applicazione di due sanzioni. Le autorità hanno controllato i materiali conferiti e hanno adottato misure per contrastare le infrazioni. La misura si inserisce in un'azione più ampia di vigilanza sulle modalità di gestione dei rifiuti da parte dei cittadini.

Controlli sulla raccolta differenziata: verifiche sui rifiuti e sanzioni per conferimenti irregolari.. L’Amministrazione Comunale e la Prima Vera hanno aumentato le attività di controllo per verificare il corretto conferimento della raccolta differenziata. Il personale della società in house del comune ha concentrato l’attività di monitoraggio in particolare sui rifiuti multimateriale leggero (plastica, alluminio e acciaio) che vengono conferiti il mercoledì. “ Gli operatori stanno effettuando controlli diretti sui rifiuti esposti, segnalando le irregolarità tramite apposizione di adesivi “rifiuto non conforme ” sui sacchi non correttamente differenziati” spiega l’assessore all’ambiente Daniele Carotenuto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre Annunziata, differenziata: aumentano i controlli sul conferimento del multimateriale. Due sanzioni

Raccolta differenziata, saranno rafforzati controlli e sanzioniRaccolta differenziata e abbandono indiscriminato di rifiuti: nei prossimi giorni saranno incrementati i controlli per contrastare le irregolarità e,...

Leggi anche: Rifiuti, controlli e sanzioni. Quasi quattrocento multe ai furbetti della differenziata