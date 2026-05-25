Erosione costiera | l' assessore Di Cocco in commissione regionale per fare il punto

L’assessore regionale con delega alla Marina ha partecipato a una riunione della commissione regionale per esaminare la situazione dell’erosione costiera sulla zona pontina. Durante l’incontro sono stati analizzati i dati e le misure in corso per contrastare il fenomeno. La discussione si è concentrata sulle azioni di tutela e sulla pianificazione delle risorse disponibili. Non sono state annunciate decisioni definitive o interventi immediati.

L’assessore Gianluca Di Cocco, con delega alla Marina, in commissione regionale per discutere dell’erosione costiera pontina. Sul tavolo di discussione l'assessore ha portato dunque anche la situazione della costa di Latina, illustrando le condizioni attuali.“Per quanto riguarda il tratto della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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