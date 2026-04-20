Finanziamenti erosione costiera per il Comune di Villa San Giovanni | Una sfida senza precedenti

Il Comune di Villa San Giovanni ha annunciato che, grazie all’emendamento Cannizzaro e all’ordine del giorno firmato dagli onorevoli Nico Stumpo e Marco Simiani, sarà possibile pianificare interventi di protezione della costa. In seguito a questi passaggi, si potrà disporre di una somma complessiva superiore agli 1,8 milioni di euro già stanziati dalla regione Calabria, rendendo più fattibile l’attuazione di nuovi progetti contro l’erosione costiera.

“La vera notizia per la città di Villa San Giovanni, dopo l’emendamento Cannizzaro e dopo l’ordine del giorno a firma degli onorevoli Nico Stumpo e Marco Simiani, è che adesso si potrà progettare su una cifra considerevole: agli 1,8 milioni già finanziati da regione Calabria si aggiungono.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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