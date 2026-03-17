Difesa dall’erosione costiera | stanziati 28 milioni di euro per tutta la Puglia Giunta regionale

La Giunta regionale della Puglia ha approvato una delibera con cui vengono stanziati 28 milioni di euro per interventi di difesa dall’erosione costiera in tutta la regione. La somma è destinata a finanziare lavori di protezione delle coste, con l’obiettivo di prevenire danni e preservare gli spazi di mare e terra. La decisione riguarda diverse aree della regione e coinvolge vari enti pubblici.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta ha approvato oggi la delibera che introduce il nuovo modello di "governance multilivello" che individua nei Comuni costieri - le Province pugliesi e la Città Metropolitana di Bari, ognuna per il proprio territorio di riferimento, i soggetti deputati alle attività di ricognizione, coordinamento, orientamento e supporto finalizzata alla raccolta di un primo insieme di proposte progettuali da avviare a specifica procedura negoziale quali beneficiari delle risorse "Mitigazione del rischio da erosione costiera (costa alta)" per una dotazione di 26.411.735,75 euro. In questa prima... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Difesa dall’erosione costiera: stanziati 28 milioni di euro per tutta la Puglia Giunta regionale Articoli correlati Leggi anche: “Mitigazione del rischio da erosione costiera” (costa alta). 26 milioni di euro stanziati per difesa della costa in tutta la Puglia Erosione costiera, la Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali con 16 milioni di euroLa Regione Puglia ha approvato i primi interventi strutturali contro l’erosione costiera, finanziando con circa 16 milioni di euro quattro progetti... Aggiornamenti e notizie su Puglia Giunta Argomenti discussi: Difesa della costa salentina. Erosione costiera, 26 milioni di euro dalla Regione PugliaStanziati per difesa della costa alta in tutta la Puglia. Province, Citta Metropolitana e Comuni protagonisti delle scelte 26.411.735,75 euro. È questa la cifra stanziata dalla Regione Puglia per la ... ambienteambienti.com Erosione costiera, la Puglia stanzia 26 milioni di euro: nuovo piano di interventi per i litorali altiPiano regionale da 26 milioni di euro contro l'erosione delle coste alte in Puglia. Province e Comuni insieme per progettare interventi urgenti a tutela di sicurezza e paesaggio ... trmtv.it