Eroi involontari nella terza età | The Boroughs

Un gruppo di anziani si è trovato coinvolto in un episodio insolito, paragonato a una scena di Stranger Things. Sono diventati protagonisti di un episodio in cui si sono trovati a fronteggiare qualcosa di soprannaturale, più grande di loro. È successo in un quartiere residenziale, dove alcuni di loro hanno agito per proteggere la propria comunità. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine.

"Ci sono sicuramente dei tratti in comune con Stranger Things: un gruppo di eroi e amici improbabili che combattono qualcosa di straordinario e soprannaturale più grande di loro. Il nostro era uno show sui bambini che non era fatto per i bambini. Allo stesso modo The Boroughs è uno show sulle persone anziane che non è specificamente fatto per le persone anziane". Parola di Matt Duffer che, insieme al fratello Ross, è il produttore esecutivo della serie – disponibile su Netflix – creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews. "C’è molto cuore e in questo è come Stranger Things – ribatte Ross – Condividono una parte di Dna, ma è anche vero che va nella sua direzione e racconta la sua storia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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