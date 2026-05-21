Ci sono serie che puntano tutto sul mistero, altre sull’azione, altre ancora sull’effetto nostalgia. The Boroughs – Ribelli senza tempo prova invece a fare qualcosa di più particolare: raccontare una storia sci-fi e horror mettendo al centro personaggi anziani, fragili, ironici e profondamente umani. Il risultato è una serie che ricorda inevitabilmente Stranger Things (non a caso i fratelli Duffer sono produttori esecutivi ) ma che trova una sua identità soprattutto nei momenti più intimi e malinconici. Ambientata in una comunità per pensionati nel New Mexico, la serie costruisce lentamente il proprio mistero tra creature inquietanti, sparizioni, strani fenomeni e segreti sotterranei. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - The Boroughs – Ribelli senza tempo: Netflix trasforma la terza età in un’avventura sci-fi

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The Boroughs - Ribelli senza tempo | Teaser ufficiale | Netflix Italia

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