Ambra Arpino ha annunciato ufficialmente le nozze con Graziano Rossi, affermando di aver già definito tutti i dettagli dell’evento. Ha inoltre riferito che, una volta ottenute notizie sull’inchiesta in corso, informerà tutti i familiari con dettagli approfonditi. La famiglia Rossi si trova attualmente coinvolta in diverse questioni legali, con un’indagine ancora in corso relativa a una presunta circonvenzione di incapace e una nuova causa civile che interessa un’altra delle figlie.

La famiglia Rossi continua ad essere al centro di tensioni e battaglie giudiziarie. Da una parte le nozze ormai imminenti tra Graziano Rossi e la compagna Ambra Arpino, dall’altra l ’inchiesta ancora aperta per circonvenzione di incapace e una nuova causa civile che coinvolge l’altra figlia Clara. Una storia familiare delicata, con Valentino Rossi sullo sfondo di tutta la vicenda. Ad annunciare il matrimonio è stata la stessa Ambra Arpino, compagna di Graziano Rossi da circa quindici anni. “Abbiamo già stabilito tutto, giorno, location e invitati. Sarà una cerimonia molto intima, non a Tavullia” ha rivelato a Il Resto del Carlino. Per il padre del campione di MotoGP si tratterà del terzo matrimonio civile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per il matrimonio abbiamo già stabilito tutto. L’inchiesta? Quando avremo notizie vi chiamerò tutti a casa e racconterò per filo e per segno”: Ambra Arpino annuncia le nozze con Graziano Rossi mentre in famiglia si apre una nuova causa

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WHY WAITING UNTIL MARRIAGE IS STILL THE BEST DECISION

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