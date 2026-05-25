Ernia e Valentina Cabassi si sono sposati. La cerimonia è stata descritta come intima e riservata. La coppia aveva annunciato di essere diventata genitori nel luglio scorso. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla data o sul luogo del matrimonio.

Dopo essere diventati genitori lo scorso luglio, Ernia e Valentina Cabassi si sposano. L’annuncio, informale, è arrivato con un video pubblicato su TikTok dall’influencer, che ha spiegato che si tratterà di una cerimonia all’insegna della riservatezza, proprio come hanno vissuto fino a ora la loro storia d’amore. Ernia e Valentina Cabassi presto sposi: l’annuncio su TikTok. Fiori d’arancio per Ernia e Valentina Cabassi. La coppia, che lo scorso luglio aveva annunciato la nascita della figlia Sveva, presto convolerà a nozze. La bella notizia l’ha comunicata su TikTok la stessa influencer, senza pubblicare post ufficiali al momento della proposta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ernia e Valentina Cabassi si sposano: “La cerimonia sarà intima e riservata”

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Ernia e Valentina Cabassi si godono le vacanze in Africa con la piccola Sveva

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