Micaela Ramazzotti sposerà Claudio Pallitto | Una cerimonia intima sarà questa estate

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto stanno organizzando il loro matrimonio, che dovrebbe tenersi quest’estate. L’attrice e il personal trainer si stanno occupando dei preparativi per la cerimonia, che sarà intima e riservata. Secondo fonti vicine, i due sono prossimi a celebrare il loro matrimonio, senza ulteriori dettagli sui dettagli dell’evento.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero vicini alle nozze. L'attrice e il personal trainer starebbero già avviando i preparativi per il matrimonio che dovrebbe celebrarsi questa estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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