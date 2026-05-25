Erga Omnes lancia Una chiave un progetto tra creatività inclusione e volontariato

Da chietitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Chieti Scalo, presso l’ex centro sociale San Martino, prosegue il progetto “Una chiave” di Erga Omnes. Il progetto coinvolge volontari e ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di promuovere creatività e inclusione. La sede operativa di Erga Omnes ospita attività che vedono la partecipazione diretta di giovani con disabilità, sostenuti da volontari. L’iniziativa si svolge in un contesto di collaborazione tra volontari e ragazzi, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale.

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Prosegue nella sede operativa di Erga Omnes, all’ex centro sociale San Martino di Chieti Scalo, il progetto “Una chiave”, realizzato grazie all’impegno costante dei volontari insieme ai ragazzi con disabilità.L’ultima attività ha visto protagonisti il giardinaggio e la pittura dei vasi per i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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