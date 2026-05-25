Erga Omnes lancia Una chiave un progetto tra creatività inclusione e volontariato

Notizia in breve

A Chieti Scalo, presso l’ex centro sociale San Martino, prosegue il progetto “Una chiave” di Erga Omnes. Il progetto coinvolge volontari e ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di promuovere creatività e inclusione. La sede operativa di Erga Omnes ospita attività che vedono la partecipazione diretta di giovani con disabilità, sostenuti da volontari. L’iniziativa si svolge in un contesto di collaborazione tra volontari e ragazzi, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale.