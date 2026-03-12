Servizio civile | Erga Omnes apre le porte a volontari nelle attività psico-sociali e nella web radio

Sono aperte le iscrizioni per il bando del servizio civile universale 20262027. L’associazione Erga Omnes di Chieti offre opportunità ai giovani volontari di partecipare a progetti nelle aree psico-sociali e nella web radio Teate on air. Le candidature possono essere presentate per entrare a far parte delle attività promosse dall’organizzazione.

L'associazione è stata accreditata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili per ospitare volontari interessati a svolgere un’esperienza di crescita personale e professionale all’interno delle proprie attività. Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, ovvero che non abbiano compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda. La scadenza per presentare la candidatura è fissata alle ore 14 dell’8 aprile 2026. Per partecipare è necessario essere in possesso dello Spid. Ilservizio civile universale ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e prevede per i volontari un’indennità mensile di 519,47 euro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

