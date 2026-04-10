Erga omnes come modello | l’associazione protagonista all’Osservatorio nazionale del volontariato di Modena

A fine marzo, presso l’auditorium della fondazione Marco Biagi a Modena, si è tenuto un incontro pubblico intitolato “Impegno, valore futuro”, organizzato dall’Osservatorio nazionale del volontariato. Durante l’evento, un’associazione è stata protagonista di un confronto su temi legati al modello “erga omnes”, coinvolgendo rappresentanti del settore e altre realtà del volontariato. La discussione si è concentrata sulle implicazioni legali e pratiche di questa concezione nel contesto associativo.

A fine marzo si è svolto, all’auditorium della fondazione Marco Biagi di Modena, l’incontro pubblico “Impegno, valore futuro. Osservatorio volontariato 2025. Dono e agire gratuito”, promosso nell’ambito del programma di Modena capitale del volontariato 2026. In questo scenario nazionale, Erga. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Con Erga Omnes vanno in scena la cultura e l'inclusione al teatro Marrucino [FOTO]Al teatro Marrucino vanno in scena cultura, inclusione e cittadinanza attiva con lo spettacolo organizzato da Erga Omnes. Servizio civile: Erga Omnes apre le porte a volontari nelle attività psico-sociali e nella web radioL'associazione è stata accreditata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili per ospitare volontari interessati a svolgere un’esperienza di... Si parla di: Contratto Agenzie di Assicurazioni: la stragrande maggioranza dei lavoratori dice ‘Si’ al referendum per la validità erga omnes; L'Europa e il 28° regime, anatomia e grammatica di una riforma europea. Carattere erga omnes di alcuni diritti umani: cosa accade in caso di violazioneLe norme sui diritti umani hanno l’obiettivo di proteggere valori assoluti e universali, prevedendo spesso obblighi a carattere erga omnes ... eroicafenice.com