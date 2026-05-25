Un'indagine fotografa il divario tra Messina e Reggio Calabria, evidenziando come il vuoto tra le due città si rifletta anche nel voto e nelle opportunità di sviluppo. La regione mostra differenze significative in termini di infrastrutture e servizi, con alcune aree che risultano più isolate e meno avvantaggiate rispetto ad altre. La distanza geografica e sociale tra le due città si traduce in disparità di accesso a risorse e possibilità, influenzando la vita quotidiana dei residenti.

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© Ilpost.it - Ep. 459 – Il vuoto (e il voto) tra Messina e Reggio Calabria

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