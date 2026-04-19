Reggio Calabria al voto tra un Pd che punta alla riconferma e il candidato a sorpresa del centrodestra I numeri della sfida

Reggio Calabria si prepara alle elezioni comunali di fine maggio, con il centrosinistra che sostiene il candidato attuale e il centrodestra che presenta un avversario sconosciuto. La tornata elettorale si svolgerà il 24 e 25 maggio, ed è considerata una delle sfide più rilevanti tra i comuni coinvolti. I numeri e i candidati delle due coalizioni sono già al centro dell’attenzione pubblica e dei sondaggi.

Tra i comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio, Reggio Calabria appare come una delle sfide più politiche delle prossime amministrative. Per il Pd, che qui prova a difendere il Comune dopo la lunga stagione di Giuseppe Falcomatà, oggi eletto in Consiglio regionale dopo l’avvicendamento col suo vice sindaco Mimmo Battaglia, promosso primo cittadino «facente funzione». Per Forza Italia, che sceglie di giocarsi una carta pesante come Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo alla Camera e coordinatore regionale del partito. Cannizzaro ha sciolto ufficialmente la riserva il 26 marzo con un video social girato alla Camera, nelle stesse ore in cui Maurizio Gasparri lasciava la guida dei senatori azzurri, prima vittima del rinnovamento che ha investito FI dopo la batosta referendaria.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Reggio Calabria, Salvini lancia la sfida: il centrodestra punta al ritornoIl Vice Premier Matteo Salvini ha manifestato la ferma volontà di intervenire direttamente sulla gestione politica di Reggio Calabria, puntando il... Reggio Calabria, Mimmo Battaglia candidato unico Pd alle primarie del centrosinistraMimmo Battaglia è il candidato unico del Partito democratico alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Reggio Calabria. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - Avviso relativo alla presentazione delle candidature - VADEMECUM; Reggio Calabria al voto, corsa a quattro con liste record e ultime ore di trattative; Reggio al voto, l’invito di Tramontana: ‘Si premi il merito, come facciamo nelle nostre aziende’; Reddito di Merito, firmato Protocollo intesa Regione Calabria-Università. Occhiuto: promessa mantenuta, misura concreta per contrastare l'emigrazione giovanile. Reggio Calabria al voto, corsa a quattro con liste record e ultime ore di trattativeSi vota il 24 e 25 maggio per il nuovo sindaco in una campagna segnata da alleanze in bilico e dal peso del voto disgiunto. Decisiva anche la variabile del ritorno delle circoscrizioni dopo oltre diec ... corrieredellacalabria.it Reggio al voto, l’avv. Tuccio: ‘Sia praticato il merito. Basta logiche quantitative’L’intervento del Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, che richiama la necessità di premiare il merito come nelle nostre aziende, offre uno spunto di riflessione che merita di ... citynow.it Primi scatti dalla Finale di Supercoppa A3 Prime immagini dal PalaBigi, dove Conad Reggio Emilia e Domotek Reggio Calabria in campo per lla Del Monte® Supercoppa A3. Atmosfera calda, pubblico protagonista e ritmo subito alto nei primi scambi. Pal facebook La mostra di pop art a Reggio Calabria era piena di falsi: sequestrati 143 dipinti attribuiti a Banksy, Andy Warhol e Keith Haring x.com