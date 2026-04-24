Area integrata dello Stretto | lanciato il patto tra Reggio Calabria e Messina per sviluppo e coesione

È stata avviata una collaborazione tra le amministrazioni di Reggio Calabria e Messina per creare un'area integrata dello Stretto. La proposta prevede di unificare le risorse e le attività tra le due città, con l’obiettivo di promuovere sviluppo economico e coesione sociale. La Cisl di entrambe le città ha promosso questa iniziativa, che mira a favorire un confronto continuo tra i rappresentanti locali.

Si apre una nuova fase di confronto promossa dalla Cisl di Messina e di Reggio Calabria, con l’obiettivo di costruire un’“Area integrata dello Stretto”, una visione strategica che punta a trasformare lo spazio tra le due città in un unico sistema di sviluppo, lavoro e coesione sociale.Nel corso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Derby dello Stretto: Bloccata la trasferta dei tifosi del Messina per rischio di disordini a Reggio Calabria.La decisione, giunta nella giornata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, getta un’ombra sul derby dello Stretto tra Reggina e Messina, programmato per... Reggio Calabria: Parco di Pentimele, tra sviluppo turistico e richiesta di un’area verde pubblica e protetta.Reggio Calabria è al centro di una disputa urbanistica che vede contrapposti lo sviluppo turistico e la tutela del paesaggio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stretto, la Cisl spinge per una vera area integrata e rilancia il Ponte: Moltiplicatore di opportunità; Cisl Messina: insieme al Ponte l'area integrata dello Stretto - RTP; Reggio, in Prefettura la mostra fotografica I 70 km d'oro dalla Bovesia alla Locride e l'Eredita di Paolo Orsi · ilreggino.it; Amministrative. Basile alle forze economiche: Rafforziamo l’Area dello Stretto e rendiamo produttivo il legame fra Sicilia e Calabria. Un patto per l’area integrata dello Stretto e il ponte: le priorità della CislConvegno ieri alla Camera di commercio su iniziativa del sindacato di Messina e Reggio Calabria. Ecco le proposte ... tempostretto.it Dal Ponte sullo Stretto alle elezioni di Reggio e Messina: qual è il futuro dell’area integrata? I prossimi passi svelati da Francesco Rizzo (AdSP)Tra i relatori dell’evento odierno alla Camera di Commercio di Messina, sull’importanza dell’area dello Stretto, c’era anche Francesco Rizzo, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ... strettoweb.com Incantevole affaccio, sullo Stretto. Reggio Calabria - facebook.com facebook