Enzo Ricci | il patron di Tre Marie lascia da vivo un patrimonio da 400 milioni al nipote

Enzo Ricci, fondatore di "Tre Marie", marchio storico nel settore dei dolci, ha deciso di lasciare al nipote l'intero patrimonio di famiglia, ma senza attendere il testamento. Il 91enne, ancora in vita, ha deciso di trasferire tutto l'impero, di un valore complessivo stimato di oltre 400 milioni. 🔗 Leggi su Today.it

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Enzo Ricci zio d'oro, l'ex patron di Tre Marie cede il suo intero patrimonio al nipote

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