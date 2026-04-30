Monteruscello dal Lotto 2 è ancora allarme | Non possiamo vivere così

Da teleclubitalia.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I residenti del quartiere di Monteruscello, in particolare quelli che vivono nei fabbricati del Lotto 2, continuano a manifestare preoccupazione per le condizioni di vita nella zona. In un appello rivolto alle autorità, hanno espresso la loro difficoltà nel vivere quotidianamente in queste condizioni, definendole insostenibili. La situazione ha suscitato l’attenzione della comunità locale, che chiede interventi immediati per affrontare il problema.

. L’appello disperato dei residenti del quartiere puteolano in particolare di quelli che abitano nei fabbricati del Lotto 2. Un Lotto particolarmente disastrato le cui condizioni non permettono di vivere dignitosamente e aggravano anche le condizioni di salute di soggetti già precari. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Monteruscello, dal Lotto 2 è ancora allarme: Non possiamo vivere così

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