Valfabbrica (Perugia), 25 maggio 2026 – Elezioni amministrative 2026 a Valfabbrica, confermato il sindaco in carica Enrico Bacoccoli. Con la lista ‘Insieme per crescere ancora’, il sindaco ha ottenuto 1.543 voti pari all’85,06 per cento dei voti validi. Si ferma al 14,94%, 271 voti, la sfidante Loredana Petrosi (Alternativa in Comune). Gli elettori a Valfabbrica sono 2.803, alle urne si sono presentati in 1.886 (67,29%). Quarantacinque le schede nulle, 27 quelle bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enrico Bacoccoli confermato sindaco di Valfabbrica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sei comuni scelgono il sindaco. L’affluenza nell’area di Terni supera Valfabbrica e SchegginoIn sei comuni umbri si sono svolte le elezioni per il rinnovo di sindaci e consigli comunali, con un’affluenza complessiva inferiore rispetto alle...

Leggi anche: Carlo Masci è stato confermato sindaco di Pescara