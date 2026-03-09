A Pescara, Carlo Masci è stato riconfermato sindaco dopo il voto del 2024. Nonostante la ripetizione delle elezioni, a due terzi dello spoglio Masci si trovava in testa, confermando la sua posizione. La sua vittoria è stata ufficializzata senza variazioni rispetto alle precedenti consultazioni, mantenendo così il suo ruolo di primo cittadino della città.

La ripetizione del voto del 2024 non ha cambiato le cose: a due terzi dello spoglio Masci, di centrodestra, è al 56 per cento Carlo Masci, di centrodestra, è stato confermato sindaco di Pescara. Domenica e lunedì in 23 sezioni su 170 della città abruzzese si è ripetuto il voto delle elezioni comunali del giugno 2024, con cui Masci era stato eletto sindaco al primo turno, ma con margini minimi: l’esito dei risultati delle elezioni era stato parzialmente annullato in seguito a irregolarità commesse nelle procedure. Masci nel frattempo è rimasto in carica per l’ordinaria amministrazione e i candidati sindaco del voto di questo fine settimana erano gli stessi delle elezioni di allora. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Carlo Masci è stato confermato sindaco di Pescara

