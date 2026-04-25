Sale la produzione di petrolio e gas Eni porta l’utile a quota 1,3 miliardi

Nel primo trimestre dell’anno, la produzione di petrolio e gas ha mostrato un aumento del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie all’avvio di nuovi giacimenti in Angola, all’entrata a regime di impianti in Africa occidentale e Norvegia, e alla stabilità delle attività esistenti. Nel frattempo, la società ha registrato un utile di circa 1,3 miliardi di euro, segnando una crescita rispetto ai periodi precedenti.

La crescita produttiva di idrocarburi "si conferma eccellente": 9% rispetto al primo trimestre dello scorso anno, grazie all’entrata a regime di giacimenti in produzione, in Africa occidentale e Norvegia, agli avvii di produzione in Angola e all’andamento regolare della base produttiva. Per l’esercizio 2026, la crescita della produzione oil&gas underlying è attesa tra il 3 e il 4%. Nel secondo trimestre, inoltre, è previsto l’avvio della nuova Business Combination con Petronas nel settore del Gnl in Indonesia e Malesia, che "valorizzerà il potenziale esplorativo Eni nel bacino del Kutei aprendo una nuova fase di crescita e di generazione di valore".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sale la produzione di petrolio e gas. Eni porta l’utile a quota 1,3 miliardi Top 10 Countries Cashing In on the De Facto Hormuz Blockade... Notizie correlate Eni accelera nel quarto trimestre. Utile a 5 miliardiEni archivia il 2025 con risultati "strutturalmente solidi" nonostante un contesto incerto. Leggi anche: Eni galoppa verso quota 100 miliardi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Eni, sale la produzione di petrolio e gas. Profitti a 1,3 miliardi nel primo trimestre; Pubblicato il decreto di riparto del Fondo cinema per il 2026; Eni, sale la produzione. Confermata la cedola; Sale la produzione di petrolio e gas. Eni porta l’utile a quota 1,3 miliardi. Eni, sale la produzione di petrolio e gas. Profitti a 1,3 miliardi nel primo trimestreDescalzi: «I risultati evidenziano una performance e una solidità finanziaria fondamentali nel supportare gli investimenti nel nostro portafoglio di progetti geograficamente diversificati». Aumentato ... corriere.it Eni, sale la produzione. Confermata la cedolaEni ha chiuso il primo trimestre dell'anno con stime in aumento per il flusso di cassa operativo, atteso in crescita del 20% a 13,8 miliardi su base annua. In aumento anche la ... ilmessaggero.it Ingredienti per la pizzetta di zucchine 600 g zucchine 100 g farina 00 100 g farina di mais 1 cipollotto 200 ml acqua q.b. basilico q.b. prezzemolo q.b. sale q.b. pepe 150 g pomodori 100 g provola q.b. olio extravergine d’oliva Prendiamo le zucchine e tagliamol - facebook.com facebook Interno delle sale del museo archeologico di Gioia Tauro, ubicate all'interno del palazzo settecentesco Baldari. Qui sono raccolti reperti dell'antica colonia calcidese Metauros (fondata da Messina VII sec. a.C. e poi sotto l'influenza della vicina Medma). #Calab x.com