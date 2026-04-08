Un'azienda energetica ha annunciato una nuova scoperta di gas in Egitto, portando alla luce un enorme giacimento che contiene circa 56 miliardi di metri cubi di gas naturale. La scoperta si trova nello stesso paese in cui già si trova il grande giacimento Zohr. La notizia arriva in un momento in cui la domanda di gas naturale è in aumento a livello globale.

È in Egitto, dove opera già il giacimento gigante Zohr, l'ultima maxi-scoperta di gas dell'Eni. Una specie di tesoro considerando i tempi di guerra e di caccia al gas in tutto il mondo. Le stime preliminari parlano di un potenziale di circa 2 trilioni di piedi cubi, equivalenti a 56 miliardi di metri cubi. Una dote che si avvicina ai 63 miliardi di metri cubi consumati ogni anno dall'Italia, per avere un'idea della portata della scoperta. Non solista. Al nuovo gas si aggiungono 130 milioni di barili di condensati associati, stando ai risultati delle perforazioni del pozzo esplorativo Denise W 1, nella concessione offshore Temsah, che si trova nel Mediterraneo orientale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Eni, nuova scoperta di gas: maxi giacimento in Egitto, vale 56 miliardi di metri cubi

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Eni scopre un mega giacimento di gas al largo dell’Egitto x.com