‘Enciclica ‘Magnifica Humanitas’ Le riflessioni di Sorice e don Bignami
Papa Leone XIV ha pubblicato la prima enciclica dedicata alla tutela della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale, intitolata “Magnifica Humanitas”. La lettera affronta le sfide e le responsabilità legate allo sviluppo tecnologico e alla protezione dei diritti individuali. Nel testo, vengono analizzati i rischi e le opportunità dell’uso dell’intelligenza artificiale, con un focus sulla dignità e il rispetto della persona. La pubblicazione ha suscitato reazioni da parte di esperti e studiosi del settore.
”Magnifica Humanitas”, la prima Lettera Enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale’. Le riflessioni del sociologo Michele Sorice e del teologo don Bruno Bignami. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
'Enciclica 'Magnifica Humanitas'. Le riflessioni di Sorice e don Bignami
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