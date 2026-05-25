'Enciclica 'Magnifica Humanitas'. Le riflessioni di Sorice e don Bignami

Notizia in breve

Papa Leone XIV ha pubblicato la prima enciclica dedicata alla tutela della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale, intitolata “Magnifica Humanitas”. La lettera affronta le sfide e le responsabilità legate allo sviluppo tecnologico e alla protezione dei diritti individuali. Nel testo, vengono analizzati i rischi e le opportunità dell’uso dell’intelligenza artificiale, con un focus sulla dignità e il rispetto della persona. La pubblicazione ha suscitato reazioni da parte di esperti e studiosi del settore.