Un nuovo Codice deontologico per i medici si appresta a essere adottato, con particolare attenzione a temi come l’intelligenza artificiale, la telemedicina, il contrasto alle pseudoscienze e l’equo compenso. La revisione mira a aggiornare le norme in risposta alle innovazioni tecnologiche e alle sfide etiche del settore. L’articolo di riferimento approfondisce le principali novità e i punti chiave di questa futura versione del codice.

La Consulta deontologica dellaFederazione nazionale degli Ordini deiMediciChirurghi e degli Odontoiatri(Fnomceo) si è ufficialmente insediata a Roma per avviare il processo direvisionedelCodice di Deontologia Medica, con l’obiettivo di presentare lanuova versione entro il 2027. Tra i temi centrali si trovano l’intelligenza artificiale, l’uso deisocial networkda parte dei medici, lalotta contro le pseudoscienzee ilruolo sociale del medico. Il presidente della Fnomceo,Filippo Anelli, ha sottolineato che la Consulta sarà improntata a unapproccio pragmatico, frutto di un percorso iniziato già nel2018e arricchito dai contributi di professionisti e dalla società civile.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Medici, nuovo Codice deontologico alle porte: focus IA e contrasto pseudoscienze

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