Enaip un corso gratuito di lingua italiana per la prima volta anche a Sogliano

Notizia in breve

A Sogliano, per la prima volta, sono iniziati corsi gratuiti di lingua italiana rivolti a utenti stranieri. L'iniziativa fa parte di una serie di programmi avviati recentemente nella provincia di Forlì-Cesena, con l'obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche dei partecipanti. Le lezioni si tengono in diverse località e sono aperte a chi desidera imparare o migliorare l’italiano.