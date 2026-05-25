Enaip un corso gratuito di lingua italiana per la prima volta anche a Sogliano

Da cesenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Sogliano, per la prima volta, sono iniziati corsi gratuiti di lingua italiana rivolti a utenti stranieri. L'iniziativa fa parte di una serie di programmi avviati recentemente nella provincia di Forlì-Cesena, con l'obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche dei partecipanti. Le lezioni si tengono in diverse località e sono aperte a chi desidera imparare o migliorare l’italiano.

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Sono partiti sul territorio della provincia di Forlì-Cesena diversi nuovi corsi gratuiti finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche di utenti stranieri. “Si tratta di un'iniziativa fortemente voluta e promossa da Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets - spiega una nota - da sempre in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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