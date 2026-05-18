Limatola aperte le iscrizioni per il Corso di Lingua dei Segni Italiana

A Limatola sono state aperte le iscrizioni per un corso di lingua dei segni italiana. Il corso, di livello base, sarà condotto dal docente Roberto Cesarano, presidente di un’associazione dedicata alla promozione della LIS. Le lezioni sono aperte a chi desidera imparare le nozioni fondamentali della comunicazione attraverso i segni. La partecipazione è rivolta a tutti, senza limiti di età, e le iscrizioni rimarranno aperte fino a un certo termine.

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Tempo di lettura: < 1 minuto di Tracy Di Piro Sono aperte le iscrizioni per il corso di base LIS (Lingua dei Segni Italiana) con il docente Roberto Cesarano, presidente dell’ A.S.C., in collaborazione con l’Associazione “Livia Senese”, il Gruppo Missione Sociale Limatola e in partenariato con “Paideia”, ente di formazione accreditato dal Miur. Il corso consta di 30 ore di formazione ed è previsto un attestato di frequenza finale. Il corso nasce con l’obiettivo di offrire a più persone possibili un mezzo di inclusione potentissimo: il linguaggio. Attraverso la conoscenza della Lingua dei Segni, è possibile apprendere un nuovo modo di ascoltare e abbattere le barriere comunicative per tutte le persone affette da sordità o da disturbi del linguaggio, legati alla vocalizzazione e alla verbalizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Limatola, aperte le iscrizioni per il Corso di Lingua dei Segni Italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aperte le iscrizioni per il Corso di Lingua dei Segni Italiana a LimatolaTempo di lettura: < 1 minutoSono aperte le iscrizioni per il corso di base LIS (Lingua dei Segni Italiana) con il docente Roberto Cesarano,... Aperte le iscrizioni al corso di yoga promosso dal ComuneIl Comune di Cesa annuncia l’apertura ufficiale delle iscrizioni al nuovo corso sperimentale di yoga, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione... Lingua italiana dei segni, aperte le iscrizioni al corso dell’Ente nazionale sordiSono aperte le iscrizioni al corso Lis. L’Ente nazionale sordi, Ens onlus - associazione di promozione sociale, della sezione provinciale di Macerata da decenni organizza corsi di formazione sulla ... ilrestodelcarlino.it