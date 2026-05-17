Aperte le iscrizioni per il Corso di Lingua dei Segni Italiana a Limatola

Sono iniziate le iscrizioni per un corso di base dedicato alla Lingua dei Segni Italiana, che si terrà nella zona di Limatola. Il corso sarà condotto da un docente esperto, che ricopre anche il ruolo di presidente di un’associazione dedicata alla promozione della LIS. Le lezioni sono destinate a chi desidera avvicinarsi a questa forma di comunicazione visiva, con l’obiettivo di acquisire conoscenze fondamentali sulla lingua dei segni. Le iscrizioni rimangono aperte fino a data da definirsi.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sono aperte le iscrizioni per il corso di base LIS (Lingua dei Segni Italiana) con il docente Roberto Cesarano, presidente dell’ A.S.C., in collaborazione con l’Associazione “Livia Senese”, il Gruppo Missione Sociale Limatola e in partenariato con “Paideia”, ente di formazione accreditato dal Miur. Il corso consta di 30 ore di formazione ed è previsto un attestato di frequenza finale. Il corso nasce con l’obiettivo di offrire a più persone possibili un mezzo di inclusione potentissimo: il linguaggio. Attraverso la conoscenza della Lingua dei Segni, è possibile apprendere un nuovo modo di ascoltare e abbattere le barriere comunicative per tutte le persone affette da sordità o da disturbi del linguaggio, legati alla vocalizzazione e alla verbalizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aperte le iscrizioni per il Corso di Lingua dei Segni Italiana a Limatola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities by Charles Dickens | Book the Second, Chapters 1-8 | Audiobook Sullo stesso argomento Aperte le iscrizioni al corso di yoga promosso dal ComuneIl Comune di Cesa annuncia l’apertura ufficiale delle iscrizioni al nuovo corso sperimentale di yoga, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione... Spazio Reale, aperte le iscrizioni al corso gratuito per creatore di contenuti webSono aperte le iscrizioni al nuovo corso gratuito per Content Creator, un percorso formativo pensato per chi desidera lavorare nel mondo della... I: Richiesta Interpello per nomina supplenza breve – Classe di concorso AM2A (nuova A-22) –grado lingua straniera di Francese – scuola secondaria di I° – 12 ore settimanali. dlvr.it/TSVRsq x.com L’Europa propone regole più semplici per i biglietti dei treni nazionali e internazionali reddit Corsi di italiano, aperte le iscrizioniSono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti Aali (Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana) per l’anno scolastico 2025/2026. L’offerta formativa prevede corsi di livello A1 e A2, oltre ... ilrestodelcarlino.it Un corso per imparare la Lingua dei Segni. Al via dall’8 novembreAperte le iscrizioni al corso base di Lingua dei Segni per adulti e studenti con la docente sorda Giuseppina di Nardo. Modalità mista, 25 incontri settimanali. Iscrizioni entro il 31 ottobre sul sito ... lanazione.it