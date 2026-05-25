Empoli studentesse progettiste presentano il rendering finale di piazza Don Minzoni
Le studentesse progettiste hanno presentato oggi il rendering finale del progetto di riqualificazione di piazza Don Minzoni, situata davanti alla stazione. L’iniziativa, intitolata “Come ti vorrei!”, si è conclusa nella sala consiliare del Comune, segnando la fine del percorso di progettazione. La presentazione ha mostrato le proposte sviluppate per migliorare l’area pubblica. La fase progettuale si è svolta nell’ambito di un percorso partecipativo con le studentesse coinvolte.
Si è chiuso oggi, nella sala consiliare del Comune, il percorso del progetto “Come ti vorrei!” dedicato alla riqualificazione di piazza Don Minzoni, davanti alla stazione. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, ha coinvolto 220 partecipanti, 10 classi e 45 elaborati delle scuole. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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