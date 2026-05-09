Modigliana il nuovo pavimento di piazza Don Minzoni fa discutere

Da ilrestodelcarlino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modigliana, si è acceso un dibattito sulla pavimentazione di piazza Don Minzoni, dopo che un rappresentante della minoranza ha segnalato la presenza di macchie scure e aloni di ruggine sulla nuova superficie in pietra. La questione è stata portata all’attenzione del Comune, che dovrà valutare le cause di questi difetti e le eventuali azioni da intraprendere. La riqualificazione della piazza era stata completata recentemente.

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La nuova segnalazione al Momune di Adriano Cheli, capogruppo consiliare di minoranza per la lista ‘ModiglianAttivAzione’, riguarda i lavori di riqualificazione di parte di piazza Don Minzoni perché "sulla nuova pavimentazione in pietra sono comparse numerose macchie scure e aloni di ruggine". Il noto cittadino attivo prosegue specificando che "come minoranza abbiamo il dovere di vigilare sulla qualità delle opere pubbliche e la corretta spesa dei soldi dei cittadini, molti arrivati da fondi per l’alluvione. Per questo abbiamo depositato un’istanza di accesso agli atti chiedendo chiarimenti al Comune e al direttore dei Lavori". Ossia le schede tecniche del materiale; la certificazione Ce di idoneità per esterni; i documenti di trasporto (Ddt) sulla fornitura; la relazione del direttore dei lavori sulle macchie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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