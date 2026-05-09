Modigliana il nuovo pavimento di piazza Don Minzoni fa discutere

A Modigliana, si è acceso un dibattito sulla pavimentazione di piazza Don Minzoni, dopo che un rappresentante della minoranza ha segnalato la presenza di macchie scure e aloni di ruggine sulla nuova superficie in pietra. La questione è stata portata all’attenzione del Comune, che dovrà valutare le cause di questi difetti e le eventuali azioni da intraprendere. La riqualificazione della piazza era stata completata recentemente.

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