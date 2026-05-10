La moda sfilerà in piazza Don Minzoni

Sabato alle 18.30, piazza Don Minzoni a Bellaria Igea Marina ospiterà la seconda edizione di Golden Walk. L’evento trasformerà la piazza in una passerella a cielo aperto, combinando moda, musica e commercio. La manifestazione coinvolge negozi e creativi della zona, offrendo un momento di spettacolo e intrattenimento nel cuore della città. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia, con eventuali modifiche all’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui