La moda sfilerà in piazza Don Minzoni

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 18.30, piazza Don Minzoni a Bellaria Igea Marina ospiterà la seconda edizione di Golden Walk. L’evento trasformerà la piazza in una passerella a cielo aperto, combinando moda, musica e commercio. La manifestazione coinvolge negozi e creativi della zona, offrendo un momento di spettacolo e intrattenimento nel cuore della città. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia, con eventuali modifiche all’area.

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La moda torna a prendersi la scena nel cuore di Bellaria Igea Marina. Sabato, alle 18.30, piazza Don Minzoni si trasformerà in una passerella a cielo aperto per la seconda edizione di Golden Walk, l’evento che porta in centro eleganza, commercio, musica e creatività. Il titolo scelto per l’appuntamento ’La moda sfila dove il sole non tramonta mai’ guarda al fascino delle passerelle anni Ottanta, quando la moda viveva anche per strada e ogni vetrina diventava spettacolo, ma lo rilegge in chiave contemporanea. In passerella sfileranno negozi storici e nuove realtà del territorio: Arlecchino Sport, Fabiola Ronconi Atelier, L’Angolo, La Dolce Vita, Lia Shopping, Mary Claud, Ottica Romano, Patrizia Bijoux e Posei Bikini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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