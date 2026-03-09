Girifalco | 10 marzo fine al tabù del dolore pelvico femminile

A Girifalco il 10 marzo alle 18:00 si terrà nella Sala del Consiglio Comunale un incontro intitolato

Nel cuore della Calabria, a Girifalco, si prepara un momento di svolta per la salute femminile. Il prossimo 10 marzo alle ore 18:00, nella Sala del Consiglio Comunale, prenderà avvio l’incontro intitolato Resilienza Donna – Non è ‘tutto nella tua testa’. L’evento mira a smantellare i pregiudizi sul dolore pelvico cronico, portando alla luce sofferenze spesso ignorate o attribuite erroneamente a cause psicologiche. La serata vedrà la presentazione dell’opera Il tarantismo della vulva e il dialogo tra l’autrice Vanessa Burdino e lo specialista Massimo Felice Nisticò. La voce contro il silenzio: quando il dolore diventa tabù. Spesso le donne vivono in solitudine con patologie che la medicina tradizionale fatica a riconoscere pienamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

