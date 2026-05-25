Emma Marrone, 42 anni, ha affrontato una diagnosi di cancro e ha intrapreso un percorso di recupero fisico attraverso attività come boxe e allenamenti con il vogatore. Oltre a esibirsi in concerti in luoghi all'aperto, si dedica a pratiche sportive per migliorare il benessere e promuove un’immagine positiva del corpo. La cantante ha condiviso pubblicamente i cambiamenti fisici e le sfide legate alla salute.

Emma Marrone oggi compie 42 anni e arriva a questo traguardo con qualcosa di diverso addosso. Non solo la grinta che l’ha sempre resa una delle artiste più amate della musica italiana, ma una consapevolezza nuova. Dopo anni passati a correre, combattere, rialzarsi e proteggersi dietro una corazza fatta di ironia e carattere, oggi Emma sembra aver trovato un equilibrio più profondo. Continua a riempire palchi e ippodromi, ma con uno sguardo diverso: più sereno, più lucido, più libero. E forse è proprio questa la sua rivoluzione più grande. Emma non ha mai nascosto la sua battaglia contro il cancro. Aveva solo 24 anni quando ha scoperto di avere un cancro a utero e ovaie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Emma Marrone, 42 anni al top: dalla lotta al cancro al cambiamento fisico con boxe e vogatore

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Lamore non mi basta Emma marrone

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