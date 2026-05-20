Antonella Elia ha 62 anni e si mantiene in forma. La sua età non sembra influire sul suo aspetto fisico, che appare curato e tonico. La presenza di linee del volto e i tratti distintivi della sua età sono visibili, ma il suo corpo rimane in forma. La cantante e showgirl italiana ha partecipato a vari programmi televisivi nel corso degli anni e continua a essere presente nel panorama dello spettacolo.

L’età è soltanto un numero, per alcuni più che per altri. Antonella Elia ha 62 anni e un fisico al top. La showgirl mantiene uno stile di vita sano e attivo, prestando attenzione alla dieta ma senza rinunce. E tra i suoi segreti di bellezza c’è anche un particolare taglio di capelli in grado di ringiovanire chiunque. Antonella Elia, 62 anni e non sentirli. Antonella Elia è nata a Torino nel 1963, l’1 novembre del 2026 compie 63 anni. Eppure è frizzante e vispa come una ragazzina e recentemente lo ha dimostrato al Grande Fratello Vip dove – tra alti e bassi – si è dimostrata una delle concorrenti più dinamiche di quest’edizione. La showgirl,... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonella Elia, quanti anni ha e il segreto del suo fisico al top

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonella Elia non sposa più Pietro Delle Piane - La volta buona 27/11/2025

Sullo stesso argomento

Al GF Vip Adriana Volpe svela un segreto ad Antonella Elia: “Il tuo ex Pietro Delle Piane mi ha mandato dei vocali”Al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha rivelato ad Antonella Elia un segreto che riguarda il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane.

Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini e il tatuaggio “segreto”: “Antonella Elia l’ha visto” | Video MediasetAlessandra Mussolini è tra le indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 2026 e durante i primi giorni si è lasciata andare a diverse...

Un destino comune: il legame tra Antonella Elia e il figlio di Paolo Barison reddit

#gfvip Le parole di fuoco contro il pubblico (con video annesso), con le quali Antonella #Elia ha commentato la vittoria di Alessandra #Mussolini, nella finale del #grandefratellovip. #20maggio x.com

Antonella Elia, chi è la prima finalista del Grande Fratello: il matrimonio saltato con Pietro Delle Piane, Non è la Rai, il padre morto in auto e il tumore al senoAntonella Elia è stata la prima finalista del Grande Fratello Vip. Ora vuole completare l'opera, vincendo la finale che va in onda stasera (martedì 19 maggio) su Canale ... ilmessaggero.it

Antonella Elia svela incontri esclusivi a Hollywood con star leggendarieAntonella Elia, da Non è la Rai a Hollywood: cosa ha davvero fatto Chi: la showgirl italiana Antonella Elia, oggi concorrente del Grande Fratello Vip ... assodigitale.it