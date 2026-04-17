Ozempic? | Emma Marrone sbotta sui social e rivela il vero segreto del suo fisico

Emma Marrone ha condiviso alcune foto in bianco e nero sui social, attirando commenti positivi e critiche. Dopo aver mostrato un fisico in forma, l’artista ha risposto sui social, smentendo alcune voci e rivelando il suo segreto. La cantante si è mostrata diretta nel commentare le osservazioni ricevute, mantenendo un tono naturale e spontaneo. La sua presenza online ha suscitato reazioni contrastanti tra i follower.

Emma Marrone torna al centro dell’attenzione sui social con la schiettezza che la contraddistingue. Dopo aver pubblicato alcune foto in bianco e nero in cui appare particolarmente in forma, l’artista ha ricevuto molti complimenti, ma anche inevitabili frecciatine. Tra queste, un commento ha insinuato che il suo aspetto fosse legato all’uso di Ozempic, farmaco per il diabete spesso utilizzato impropriamente da molti vip per dimagrire. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@realbrown) La risposta della cantante, 40 anni, non si è fatta attendere. Con il suo stile diretto, ha deciso di replicare pubblicamente: “ No, allenamento e piano alimentare “, chiarendo che il cambiamento fisico è frutto di impegno e disciplina.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Ozempic?”: Emma Marrone sbotta sui social e rivela il vero segreto del suo fisico Notizie correlate Leggi anche: Dopo il suicidio del marito di Aubrey Plaza, l’attrice rivela in lacrime il suo nuovo segreto (e i fan sono entusiasti) Leggi anche: Anticipazioni Amici del 8 marzo: tutte le maglie del Serale, torna Emma Marrone Contenuti e approfondimenti Emma Marrone, il dimagrimento insospettisce una fan: «Ozempic?». Ma la cantante non ci sta: «Un commento da str***a»Emma Marrone non le manda a dire. La cantante salentina è nota per la sua schiettezza, ma anche per la sua ironia. Un mix perfetto per rispondere alle critiche sotto ai suoi post ... leggo.it Emma Marrone dimagrita, il commento dell’hater la manda su tutte le furieEmma Marrone in grande forma, ma un commento inopportuno la fa reagire: la replica stizzita della cantante sui social ... dilei.it