Mezzo secolo dalla nascita della Doc Salice convegno con tecnici ed esperti

Venerdì 15 maggio si svolge a Salice Salentino un convegno dedicato ai cinquant’anni dalla nascita della Denominazione di Origine Controllata Salice. L’evento si tiene nel convento Madonna della Visitazione e vede la partecipazione di tecnici ed esperti del settore. L’iniziativa è promossa dal Comune di Salice Salentino ed è parte di un calendario di eventi volto a approfondire aspetti culturali e a valorizzare le radici territoriali.

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