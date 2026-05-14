Mezzo secolo dalla nascita della Doc Salice convegno con tecnici ed esperti
Venerdì 15 maggio si svolge a Salice Salentino un convegno dedicato ai cinquant’anni dalla nascita della Denominazione di Origine Controllata Salice. L’evento si tiene nel convento Madonna della Visitazione e vede la partecipazione di tecnici ed esperti del settore. L’iniziativa è promossa dal Comune di Salice Salentino ed è parte di un calendario di eventi volto a approfondire aspetti culturali e a valorizzare le radici territoriali.
SALICE SALENTINO - Venerdì 15 maggio, presso il convento Madonna della Visitazione, il Comune di Salice Salentino promuove una giornata di approfondimento culturale, confronto istituzionale e valorizzazione delle radici del territorio, inserita nel più ampio calendario di eventi programmati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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