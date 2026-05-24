Caos movida all' Umbertino torna la protesta dei residenti | Il Comune faccia rispettare le regole

I residenti dell'Umbertino hanno segnalato un aumento di problemi legati alla movida durante l'ultimo weekend. Il Comitato di cittadini ha richiesto alle autorità di far rispettare le normative vigenti per contenere il disturbo. La protesta riguarda principalmente rumori e comportamenti che disturbano la quiete del quartiere. La questione torna a essere al centro di discussioni pubbliche, con i residenti che chiedono interventi più efficaci.

Torna a riaccendersi la polemica sulla movida all'Umbertino. Il Comitato di cittadini della zona ha denunciato gli episodi registrati nell'ultimo weekend. “Ricevute numerose segnalazioni”“Anche questo fine settimana (a partire dal giovedì sera, con i soliti picchi nelle notti tra venerdì e sabato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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