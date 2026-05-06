Napoli altra maxi rissa al Rione Vasto | petizione di residenti chiede ordinanza per vietare alcol

Nelle ultime settimane, nel Rione Vasto di Napoli, si sono verificati nuovi episodi di violenza, culminati in una maxi rissa avvenuta qualche sera fa. In risposta, alcuni residenti hanno avviato una petizione che ha già raccolto circa cento firme in breve tempo, chiedendo l’adozione di un’ordinanza per vietare il consumo di alcol nella zona. La situazione ha suscitato attenzione tra i cittadini che vivono nel quartiere.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ennesima rissa di qualche sera fa, al Rione Vasto ha fatto raccogliere un centinaio di firme in poche ore. Al prefetto ed al sindaco di Napoli, i residenti chiedono un’ordinanza per il divieto di consumo di alcol su suolo pubblico nella zona. Serve “un intervento urgente da parte di tutte le forze dell’ordine, al fine di ripristinare il decoro e la legalità nel quartiere” dicono Adelaide Dario e Andrea Cristiani del Comitato Quartiere Vasto, organizzatori della petizione nella Municipalità 4. Oltre che al prefetto Di Bari e al sindaco Manfredi, le firme sono state trasmesse al vicesindaco Laura Lieto e all’assessore alla Sicurezza Antonio De Iesu.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, altra maxi rissa al Rione Vasto: petizione di residenti chiede ordinanza per vietare alcol Notizie correlate Napoli, altra maxi rissa al Rione Vasto: petizione di residenti chiede ordinanza pr vietare alcolTempo di lettura: 3 minutiL’ennesima rissa di qualche sera fa, al Rione Vasto ha fatto raccogliere un centinaio di firme in poche ore. Napoli, aggredita pattuglia Polizia municipale al Rione Vasto: agente ferito con sprayRione Vasto, ieri sera aggredita pattuglia della Polizia Municipale in piazza Principe Umberto.