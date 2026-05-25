Emergenza carceri in Europa | i dati rivelano un sovraffollamento critico

Notizia in breve

Il 19 maggio, il Consiglio d’Europa e l’Associazione Antigone hanno diffuso dati che mostrano un sovraffollamento grave nelle carceri europee. Le strutture sono molto oltre la capacità prevista, con un numero di detenuti superiore di molto rispetto ai posti disponibili. Questa situazione riguarda diverse nazioni del continente, dove le prigioni si trovano a gestire un afflusso di persone molto superiore alla norma.