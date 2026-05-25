Emergenza carceri in Europa | i dati rivelano un sovraffollamento critico
Il 19 maggio, il Consiglio d’Europa e l’Associazione Antigone hanno diffuso dati che mostrano un sovraffollamento grave nelle carceri europee. Le strutture sono molto oltre la capacità prevista, con un numero di detenuti superiore di molto rispetto ai posti disponibili. Questa situazione riguarda diverse nazioni del continente, dove le prigioni si trovano a gestire un afflusso di persone molto superiore alla norma.
Il sovraffollamento delle carceri in Europa raggiunge livelli critici secondo i nuovi dati pubblicati il 19 maggio dal Consiglio d’Europa e dall’Associazione Antigone. I rapporti evidenziano una gestione delle strutture detentive che fatica a contenere l’aumento della popolazione carceraria, con particolari sulla situazione in Francia e Turchia, dove si contano 131 detenuti ogni 100 posti disponibili. Le analisi emerse lo scorso 19 maggio dalla ricerca Prisons and Prisoners in Europe 2025, curata dalla Scuola di criminologia dell’Università di Losanna per il Consiglio d’Europa, coincidono con le rilevazioni del XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia dell’Associazione Antigone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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