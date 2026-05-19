L’emergenza carceri in Italia riguarda attualmente 73 strutture che superano il 150% di sovraffollamento, secondo i dati disponibili. Nonostante un incremento dei detenuti, il numero di reati sembra essere diminuito, anche se le cause di questa relazione restano oggetto di analisi. Le recenti leggi approvate hanno portato a un aumento del numero di persone recluse, contribuendo a rendere le carceri più affollate. La situazione rimane critica in molte strutture del sistema penitenziario.

? Punti chiave Come spiegano i dati il calo dei reati nonostante l'aumento dei detenuti?. Perché le nuove leggi stanno rendendo le carceri sempre più affollate?. Cosa accade nelle strutture dove l'occupazione supera il 200%?. Come influisce la mancanza di lavoro sul rischio di recidiva?.? In Breve Tasso di affollamento nazionale al 139,1% con 64.436 detenuti a fine aprile.. Lucca registra il picco massimo di occupazione con un indice del 240%.. Oltre 55 nuovi reati e 60 aggravanti alimentano la pressione nelle strutture.. Meno del 30% della popolazione reclusa dispone di un impiego lavorativo.. A Roma, il XXII Rapporto di Antigone ha svelato stamattina un quadro di gestione carceraria ormai fuori controllo, con soli 22 istituti su tutto il territorio nazionale che non presentano fenomeni di sovraffollamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza carceri: 73 strutture oltre il 150% di sovraffollamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La città epicentro dellemergenza carceri in Sicilia: violenze record e agenti sotto attacco

Sullo stesso argomento

Carceri italiane al collasso: oltre 64mila detenuti, in otto istituti sovraffollamento oltre il 200%Le carceri italiane continuano a fare i conti con un’emergenza strutturale sempre più grave.

Carceri italiane al collasso: il sovraffollamento è da record e in alcuni istituti è oltre il 200%Se ne parla sempre troppo poco, ma il sovraffollamento delle carceri italiane è una piaga che, anno dopo anno, continua a peggiorare.

Antigone, emergenza carceri: sovraffollamento del 139%Secondo il XXII Rapporto di Antigone sulla detenzione il sovraffollamento nelle carceri italiane ha superato il 139,1%: al 30 aprile di quest'anno ... ecovicentino.it

Emergenza carceri, il rapporto Antigone: il tasso di sovraffollamento arriva al 139%Tra i temi del report anche la condizione delle madri detenute. In un anno è raddoppiato il numero dei bambini in carcere (da 11 a 26) ... italiaoggi.it