Elogio alle donne arte di fare impresa comunicazione e creatività femminile nel terzo millennio
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FIDAPA BPW Italy, Sezione Verona EST, in collaborazione con l'Associazione Concorso Elsa Respighi, vi invita all'evento "Elogio alle Donne: Arte di fare impresa, comunicazione e creatività femminile nel terzo millennio". Un appuntamento che celebra il talento, l'innovazione e la leadership. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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C'è anche l'arte di Elisa nel progetto che fonde impresa e creativitàNel progetto In/Form di Sebino, viene coinvolta anche un'artista lecchese nata nel 1991, Elisa Veronelli.