Elogio alle donne arte di fare impresa comunicazione e creatività femminile nel terzo millennio

Da veronasera.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C'è anche l'arte di Elisa nel progetto che fonde impresa e creativitàNel progetto In/Form di Sebino, viene coinvolta anche un'artista lecchese nata nel 1991, Elisa Veronelli.

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