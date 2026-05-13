C' è anche l' arte di Elisa nel progetto che fonde impresa e creatività

Nel progetto InForm di Sebino, viene coinvolta anche un'artista lecchese nata nel 1991, Elisa Veronelli. L'iniziativa mira a unire il mondo dell’impresa con quello della creatività, valorizzando undici artisti emergenti. Questi artisti sono stati invitati a creare opere originali che si collegano direttamente ai luoghi, ai materiali e ai processi dell’azienda. La collaborazione tra arte e impresa si realizza attraverso questa sintesi di pratiche e espressioni diverse.

C'è anche la lecchese Elisa Veronelli (1991) nel progetto artistico InForm di Sebino che unisce impresa e creatività attraverso la valorizzazione di 11 artisti emergenti, chiamati a sviluppare opere originali in relazione diretta con i luoghi, i materiali e i processi dell'azienda.Il progetto è.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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