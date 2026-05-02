I Templari nel Terzo Millennio | storia spiritualità e comunicazione a confronto a Napoli

Lunedì 4 maggio 2026, alle 16.00, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, si svolgerà un incontro dedicato ai Templari. L’evento affronterà temi legati alla storia dell’Ordine, alla spiritualità e alle modalità di comunicazione odierne. L’appuntamento si propone di analizzare il ruolo dei Templari nel passato e nel presente, con un focus sulle loro attività storiche e sul loro coinvolgimento nel contesto contemporaneo.

Si terrà lunedì 4 maggio 2026, alle ore 16.00, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, l’incontro dal titolo “Dalla Povera Milizia di Cristo al Terzo Millennio: i Templari tra eredità storica, cammino spirituale e impegno formativo e comunicativo nella società contemporanea”. L’evento si propone di offrire una riflessione approfondita sul ruolo e sull’evoluzione dell’esperienza templare, dalla sua origine medievale fino alle sue declinazioni nel mondo contemporaneo, con particolare attenzione agli aspetti storici, spirituali, formativi e comunicativi. Ad aprire il dibattito sarà Riccardo Bonsi, Gran Priore del Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis - V.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - I Templari nel Terzo Millennio: storia, spiritualità e comunicazione a confronto a Napoli Notizie correlate La nuova rivoluzione di Musk porta Gutenberg nel terzo millennioL’estensione del «villaggio globale» teorizzata negli anni Sessanta si compie oggi, a maggior ragione se pensiamo che grazie all’Intelligenza... Dipingere il sacro nel terzo millennio: "I miei dieci anni a Villa Clerici. Artisti di oggi dialogano con la Bibbia"Da dieci anni Luigi Codemo è direttore della Galleria d’arte sacra contemporanea (Gasc) con sede a Villa Clerici, quartiere Niguarda: "Una collezione...